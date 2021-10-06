В Коми растет число городов и районов с наибольшим приростом числа ковид-пациентов

Выявлено ПЦР-тестированием 71 644 случая заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки было обнаружен еще 261 человек с коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, наибольший прирост традиционно зафиксирован в Сыктывкаре (83) и Ухте (52). Буквально за последние 24 часа к этим городам прибивались и другие муниципалитеты.

Так, лабораторно подтверждены новые случаи заражения в Воркуте – 14, Усинске – 12, Печорском, Ижемском, Сосногорском и Усть-Вымском районах – по 10.

Всего под медицинским наблюдением находятся 9 805 человек.

За последние сутки снят с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 285 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждено 1 808 (+2) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми из-за всплеска заражения коронавирусом власти увеличивают количество ковид-коек (подробности)