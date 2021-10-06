В Сыктывкаре ВИЧ-положительную женщину отправят в тюрьму за заражение своего возлюбленного

Заразившая ВИЧ-инфекцией своего возлюбленного сыктывкарка отправится в колонию Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре огласили приговор местной жительнице. Она обвинялась в «заражении другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».

Как сообщает пресс-служба горсуда, женщина, будучи носителем вируса, вступала в незащищенный половой акт со своим возлюбленным, однако о болезни ему не сообщила. В результате отношений мужчина заразился ВИЧ-инфекцией.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также приговором суда был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимой денежной суммы в размере 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

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