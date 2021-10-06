На месте смертельного ДТП в Сыктывкаре появятся ограждения

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В Сыктывкаре на месте резонансной аварии, в которой погибла 38-летняя мать двоих детей и пострадал 8-летний школьник, появятся ограждения. Об этом сообщает БНК со ссылкой на мэрию города.

Планируется, что защитные конструкции поставят в 2022 году. Вопрос о размещении ограждений будет решаться властями в первую очередь.

Всего же власти Сыктывкара в следующем году планируют направить на мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах города 25 млн рублей.

Напомним, 1 октября Ирина Шеремет, будучи за рулем японской машины, сбила двоих людей и врезалась в автомобиль. По ее словам, у ее машины отказали тормоза, из-за чего она наехала сначала на ребенка, который впал в кому после столкновения, а затем сбила 38-летнюю женщину. Она умерла мгновенно от травм до приезда медиков.

Также известно, что женщина является женой экс-министра экономики Коми Андрея Шеремета. У пары есть двое взрослых детей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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