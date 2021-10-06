Фото: пресс-служба правительства Коми

Администратор отеля из Коми заняла второе место во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Анастасия Росабаль – администратор службы приема и размещения сыктывкарского отеля «Авалон». Ранее девушка заняла первое место на региональном этапе конкурса. На федеральном этапе Росабаль стала второй в номинации «Специалисты службы приема». Там участвовало 145 лучших специалистов из 50 регионов России. Участники должны были пройти тест профессиональных знаний и создать видеовизитку. Их оценивали ведущие эксперты отрасли.

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