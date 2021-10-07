Инспекторы ГИБДД Коми выйдут на очередные рейды

Операция инспекторов пройдет в Ухте Фото: Архив "КП"

МВД Коми сообщает, что в ближайшее время сотрудники ГИБДД будут проводить операцию под названием «Штраф». Как следует из наименования, искать будут тех автомобилистов, которые до сих пор не оплатили старые штрафы.

Отметим, что рейды будут проводить только на территории Ухты. Инспекторы будут стоять на дорогах города 11-15 октября.

Напомним, законный срок для оплаты штрафа – 60 дней. Если этого не сделать, с владельца автомобиля могут взыскать штраф в двойном размере или же отправить под арест на 15 суток.

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