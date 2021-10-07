В Коми нашли пропавшего экс-депутата горсовета Ухты

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Игорь Глайбород найден живым, сообщают в соцсетях родственники пропавшего. Напомним, мужчина поехал две недели назад в Вуктыл в командировку, но вскоре перестал выходить на связь.

Как выяснилось, с пропавшим все в порядке. 1 октября он прошел инструктаж и в составе бригады пошел в горы. Там члены группы планировали валить лес на газопроводных объектах.

Единственное, связь в месте работы не ловит, поэтому Игорь Глайбород и не смог оповестить родных, что с ним ничего не случилось. Коллеги все же постараются передать мужчине, что с ним пытаются связаться родственники.

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