Жителям Коми объяснили причины тяги к определенным продуктам

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И.о. главврача Эжвинской городской больницы Владимир Семяшкин рассказал в соцсетях о причинах того, почему нас иногда тянет на сладкое, соленое или молочное. Особенно стоит насторожиться тем, кто предпочитал не есть определенный продукт, а потом внезапно его захотел.

Например, желание сладкого часто присуще тем, кто страдает от умственного или нервного истощения либо сидит на однообразной диете. В этом случае врач рекомендует темный шоколад либо просто разнообразить питание.

Из-за сильных физических нагрузок или при нарушениях в работе щитовидной железы людей часто тянет на соленое. Однако доктор советует не пересаливать еду, а пить больше минералки.

Признаком опасного заболевания может стать и чрезмерная тяга к «молочке». Подобные пристрастия обычно сопровождаются депрессивным состоянием и нарушением сна, что свидетельствует, среди прочего, о проблемах с ЖКТ.

Владимир Семяшкин советует оценить свое состояние и при тяге к определенному виду продуктов в сочетании с другими жалобами идти к врачу, который точно сможет сказать, что стало причиной таких изменений.

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