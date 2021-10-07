В Коми умер полностью вакцинированный от коронавируса мужчина

В Усинске от коронавируса умер полностью привитый пациент Фото: архив "КП"

В Усинске зарегистрирована смерть мужчины, полностью прошедшего процедуру вакцинации. Об этом сообщили в городской больнице.

Медики отметили, что пациенту на момент смерти был 81 год. Он имел серьезные заболевания сердца и нервной системы, однако лечение он проходил именно от ковида. Причиной смерти в карте пациента также значится именно коронавирус.

На данный момент в Усинске складывается неблагоприятная обстановка из-за распространения инфекции. В городе на 65% заполнен коечный фонд.

На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 16 человек. На кислородной поддержке - 23 пациента. Подключённых к аппарату ИВЛ в больнице нет. Всего получают лечение 99 пациентов.

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