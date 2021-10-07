В Коми температура воздуха в октябре может опуститься до -20 градусов

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Октябрь-2021 в Коми ожидается дождливым и холодным. Однако несмотря на это синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура воздуха все же будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Подробный прогноз на предстоящий месяц опубликовали региональные метеорологи.

По их данным, первая половина октября будет под влиянием области высокого атмосферного давления, поэтому циклонов в это время будет минимальное количество. А вот уже с середины месяца начнется существенное похолодание.

Из-за североатлантических циклонов в республике ожидаются ненастные и пасмурные дни с низкой температурой за окном. Уже к концу октября в Коми синоптики обещают установление снежного покрова.

В первой половине месяца преобладающие температуры воздуха ночью будут составлять +1...+6 градусов, в отдельные ночи возможно понижение до -3...-5 градусов, преобладающие дневные температуры — +4...+9 градусов, в отдельные дни на основной территории +12...+14 градусов.

Во второй половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха будут составлять -1...-6 градусов, в отдельные ночи в северных и центральных районах возможно понижение до -8....-15 градусов, на крайнем северо-востоке — до -20 градусов. Преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах -2...+5 градусов, на крайнем северо-востоке — в пределах -3...-8 градусов.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями на реках республики раннего появления первичных ледовых форм не ожидается.

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