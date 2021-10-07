Мошенники украли у пятерых жителей Коми больше миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки мошенники похитили у жителей Коми более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, сыктывкарцы 1987 и 1980 годов рождения в общей сложности более 12 тысячи рублей. Один рассчитывал купить полис ОСАГО, а второй – костюм для рыбалки. В итоге оба свои заказы не получили

Ухтинец 1972 года рождения решил скоротать вечер в компании девушки. Он перевел 7 800 рублей, но не получил обещанных услуг. Молодой человек 2002 года рождения хотел получить прибыль через ставки на спорт. Для этого он отправил «букмекеру» 15 700 рублей, и связь с ним пропала.

Воркутинке 1962 года рождения позвонили лжебанкиры. Злоумышленники предложили женщине защитить накопления, и та перевела им миллион рублей.

Кроме того, мошенники пытались украсть у троих жителей Коми в общей сложности 1,34 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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