Двух жителей Коми посадили за наркоторговлю

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Сыктывдинский районный суд признал 28-летнего и 30-летнего жителей Ухты виновными в совершении преступлений, связанных с наркоторговлей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, двое друзей выехали из Ухты в Сыктывдинский район, чтобы забрать в лесу крупную партию наркотиков и психотропных веществ. Они остановились на машине около 773 километра трассы «Вятка». 30-летний ухтинец отправился искать пакет с наркотиками, а товарищ пообещал ему за это вознаграждение. Второй мужчина, получивший координаты закладки в сети, остался ждать в машине. Найденный пакет с наркотиками они спрятали в салоне авто.

Остановивший их сотрудник ДПС обнаружил сверток и потребовал открыть его. Испугавшись, один из ухтинцев схватил пакет и бросился бежать. По пути он разбрасывал свертки из пакета в болото и по лесу. Второй житель Коми остался в машине, поскольку из-за больной ноги не мог убежать.

Оба обвиняемых дали признательные показания. Один из них пояснил, что ему срочно нужны были деньги для лечения сына. Второй злоумышленник рассказал, что хотел улучшить благосостояние семьи. Одного из ухтинцев посадили на восемь лет, а другого – на семь. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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