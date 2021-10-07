На сыктывкарца, напавшего на бригаду скорой, завели дело

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В Сыктывкаре 28-летнего местного жителя подозревают в том, что он напал на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в понедельник, 4 октября. В скорую помощь поступил вызов с просьбой помочь человеку с черепно-мозговой травмой. В 18.45 на место прибыли двое фельдшеров. Они поднялись к квартире, но дверь никто не открыл. При этом медики слышали, что за ней кто-то ходит. Через некоторое время дверь открылась, и стоящий у входа фельдшер получил удар кулаком в лицо. Второй фельдшер – женщина – выбежала на улицу к машине. После этого туда пришел нападавший и ударил водителя скорой помощи.

В СК отметили, что сыктывкарец был пьян и совершил преступление из хулиганских побуждений. Подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания о случившемся. Возбуждено уголовное дело, жителю столицы Коми грозит до двух лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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