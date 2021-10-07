В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

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В Коми ухудшится погода. Об этом сообщает МЧС по республике со ссылкой на региональных синоптиков. В ведомстве предупредили жителей региона о сильном ветре, который разбушуется 8 октября.

По данным метеорологов, скорость воздушного потока будет достигать 15-20 м/с. Непогода продлится с ночи 8 октября до утра того же дня.

Всех жителей республики просят соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

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