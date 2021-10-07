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Общество7 октября 2021 14:20

В Коми лошадь 20 метров тащила всадника и топталась по нему

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Усинске лошадь покалечила 57-летнего жителя одного из сел. Санавиация доставила пострадавшего в больницу.

Мужчина ехал верхом на луга. В какой-то момент лошадь чего-то испугалась, и ее понесло. От неожиданности мужчина не удержался в седле, упал с лошади и запутался в сбруе. По словам очевидцев, животное протащило под собой хозяина около 20 метров. При этом лошадь беспрерывно топталось по нему. В результате пострадавший получил различные травмы. Как передает портал «Усинск.Новости», санавиация доставила мужчину в Усинскую ЦРБ.

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