Жителю Коми заплатили 107 тысяч рублей за затопленную квартиру

Фото: архив КП

Судебные приставы Воркуты взыскали деньги на ремонт затопленной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, подрядчик управляющей компании снял радиатор, но не поставил заглушки. В результате четырехкомнатная квартира снизу была затоплена. Ущерб, причиненный отделке квартиры, составил 81,5 тысячи рублей. Однако виновник не стал возмещать его добровольно. Пострадавший воркутинец обратился в суд и взыскал не только сумму ущерба, но и расходы на оценку и другие услуги. В общей сложности он должен был заплатить 106 916 рублей.

судебный пристав запретила регистрационные действия со зданием, которое принадлежит организации-должнику, и обратила взыскание на денежные средства в банках. В итоге воркутинцу заплатили деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми отсудила более миллиона за лопнувший полотенцесушитель