Сыктывкарца будут судить за то, что он пьяным зарезал знакомого

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В Сыктывкаре 50-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 55-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в июле. Мужчины выпивали в квартире дома по улице Первомайской. В какой-то момент между ними возник конфликт. Сыктывкарец схватил нож и нанес знакомому не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. В результате пострадавший скончался. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело планируют направить в суд.

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