Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2021 18:39

Сыктывкарца будут судить за то, что он пьяным зарезал знакомого

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Сыктывкаре 50-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 55-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в июле. Мужчины выпивали в квартире дома по улице Первомайской. В какой-то момент между ними возник конфликт. Сыктывкарец схватил нож и нанес знакомому не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. В результате пострадавший скончался. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело планируют направить в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми женщина зарезала спящего односельчанина