Житель Сыктывкара потребовал деньги с бывшей за искусственную грудь

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Мужчина из Эжвы предъявил претензии экс-возлюбленной за импланты груди. Он посчитал, что девушка должна ему за операцию и даже дошел до суда.

По данным пресс-службы Эжвинского горсуда, увеличение груди стоило 150 тысяч рублей. Когда пара еще была вместе, мужчина решил оплатить операцию своей девушке и перевел ей на карту необходимую сумму. Однако после расставания он резко передумал и решил потребовать деньги обратно.

Девушка отказалась возвращать что-либо, и суд в итоге встал на ее сторону. Никаких расписок или других признаков долга на заседании предоставлено не было, а широкий жест мужчины подходит скорее под определение подарка, нежели займа.

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