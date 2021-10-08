В Коми продолжают дорожать помидоры и огурцы

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В Коми за минувшую неделю сильно выросли в цене помидоры. По данным Комистата, цены подскочили на 25,3%. Увеличение стоимости на томаты фиксируется не первую неделю.

Продолжают дорожать и огурцы. Цена за последние семь дней выросла на 6,5%, Также подорожали вновь картофель (+3,2%) и капуста (+0,6%).

На прилавках магазинов изменились ценники в большую сторону и на черный чай (+5,1%), макаронные изделия (+4,9%), куриные яйца(+4,2%), муку (+2,6%), а также на мясо кур (+1,6%), соль (+0,8%), молоко (+0,6%).

В то же время колбаса вареная подешевела на 9,8%, сыры сычужные твердые и мягкие - на 3,4%, сметана - на 2,4%, крупа гречневая-ядрица - на 1,1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо остались почти неизменными.

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