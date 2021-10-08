Глава Коми заявил, что кроме вакцинации другого выхода у жителей республики нет

Глава Коми снова призвал жителей республики вакцинироваться Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей республики вакцинироваться от ковида активнее. По его словам, чтобы побороть пандемию, иного выхода нет.

- Нужно вакцинироваться, другого выхода у нас нет, - сказал руководитель республики.

Он напомнил, что в Коми складывается неблагоприятная эпидобстановка, а цифры вновь идут вверх. Власти вынуждены открывать новые места для пациентов с коронавирусом и увеличивать коечный фонд.

На данный момент 256 735 жителей республики завершили вакцинацию. Запас вакцины составляет более 158 тысяч доз.

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