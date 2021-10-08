В Коми в аварии погибла 68-летняя пенсионерка

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Корткеросском районе Коми произошла авария, унесшая жизнь 68-летней пенсионерки. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе УГИБДД по республике.

В ведомстве сообщили, что ДТП было зарегистрировано на 116 км дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск. Водитель Renault Logan не справился с управлением и врезался в дорожный знак. От удара машину выбросило в кювет.

Уточняется, что 68-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, травму грудной клети, перелом двух ребер справа и пневомоторакс. Врачи экстренно госпитализировали пенсионера в ближайшую больницу.

Помочь пассажирке авто не удалось: она умерла до приезда медиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Коми будут судить за ДТП, в котором он потерял жену и дочь (подробности)