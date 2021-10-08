В Коми мужчину посадили за ДТП, в котором погибла девушка

Фото информационной программы «День»

В Ухте 41-летнего местного жителя признали виновным в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 16 января прошлого года. Мужчина ехал за рулем «Урала» по 284 километру трассы Сыктывкар – Ухта. Около 18:20 в районе поселков Гэрдъёль и Весёлый Кут водитель решил развернуться в сторону Ухты и не увидел «Ауди», которая ехала ему навстречу. Произошло столкновение, легковушку смяло от удара. В результате ДТП 24-летняя пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой помощи. Водитель получил ушибы и травмы различной степени тяжести.

Расследование по уголовному делу было затянуто органом предварительного расследования. Производство незаконно приостанавливалось, а также нарушались разумные сроки уголовного судопроизводства. После вмешательства прокуратуры дело направили в суд.

Свою вину водитель не признал. Мужчина заявил, что не нарушал правил дорожного движения. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на три года лишили прав. Осужденный также должен заплатить 2 миллиона рублей в качестве возмещении морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарца посадили за смертельное ДТП на скорости 140 километров в час

В результате погиб пассажир автомобиля (подробности)