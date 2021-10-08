В Сыктывкаре приведут в порядок мост через Сысолу

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

По иску прокуратуры Сыктывкара мост через реку Сысолу приведут в нормативное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мост находится на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла – Крутая. Сооружение имеет множество дефектов по безопасности, грузоподъемности и долговечности. Прокуратура подала иск к управлению автомобильных дорог Коми и республиканскому Минстрою. Надзорное ведомство потребовало, чтобы мост привели в соответствие с действующими нормативами. Суд удовлетворил этот иск.

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