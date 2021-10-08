Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 17:32

В Сыктывкаре приведут в порядок мост через Сысолу

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

По иску прокуратуры Сыктывкара мост через реку Сысолу приведут в нормативное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мост находится на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск на участке Сыктывкар – Пузла – Крутая. Сооружение имеет множество дефектов по безопасности, грузоподъемности и долговечности. Прокуратура подала иск к управлению автомобильных дорог Коми и республиканскому Минстрою. Надзорное ведомство потребовало, чтобы мост привели в соответствие с действующими нормативами. Суд удовлетворил этот иск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возле Сыктывкара появится новый мост, который разгрузит дороги