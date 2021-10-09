Сыктывкарец пытался отсудить у экс-девушки 150 тыс рублей за пластику груди

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В Сыктывкаре мужчина пытался через суд вернуть свои деньги, которые он дал своей бывшей девушке на увеличение груди. Горожанин обратился с исковым заявлением сразу после расставания.
Как сообщает пресс-служба горсуда, узнав о желании возлюбленной сделать пластику, сыктывкарец перечислил на ее карту 150 тысяч рублей. Никаких расписок о том, что эта сумма даётся женщине в долг, он не брал.
В суде было установлено, что перевод был осуществлен в качестве подарка, а значит, «долговых либо иных обязательств между сторонами нет».
Суд признал, что со стороны ответчика отсутствует неосновательное обогащение и отказал в удовлетворении требований, поскольку доказательств, указывающих на наличие у ответчика обязательств по возврату денежных средств истцу, суду не представлено.
Решение не вступило в законную силу.
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