Сыктывкарец пытался отсудить у экс-девушки 150 тыс рублей за пластику груди

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В Сыктывкаре мужчина пытался через суд вернуть свои деньги, которые он дал своей бывшей девушке на увеличение груди. Горожанин обратился с исковым заявлением сразу после расставания.

Как сообщает пресс-служба горсуда, узнав о желании возлюбленной сделать пластику, сыктывкарец перечислил на ее карту 150 тысяч рублей. Никаких расписок о том, что эта сумма даётся женщине в долг, он не брал.

В суде было установлено, что перевод был осуществлен в качестве подарка, а значит, «долговых либо иных обязательств между сторонами нет».

Суд признал, что со стороны ответчика отсутствует неосновательное обогащение и отказал в удовлетворении требований, поскольку доказательств, указывающих на наличие у ответчика обязательств по возврату денежных средств истцу, суду не представлено.

Решение не вступило в законную силу.

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