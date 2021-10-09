В число финалистов конкурса «Лидеры России» вошел врач из Коми

Фото из личного архива Виталия Ломова

Главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Виталий Ломов вошел в число финалистов конкурса «Лидеры России». Об этом сообщает региональный Минздрав.

Для того, чтобы оказаться в числе тех, кто поборется за это звание, медику пришлось пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. Также Ломов поделился своими мыслями о цели участия в конкурсе и рассказал о главном профессиональном достижении в жизни.

- Конкурс позволил мне взглянуть на себя с другой стороны и дал базу для дальнейшего развития. Конкурс дает возможность оценить себя как руководителя, понять, что не хватает, чтобы быть лучше, в каком направлении нужно работать, - сказал врач.

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