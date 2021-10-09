В Коми 21-летний пьяный водитель врезался в дерево: погибли двое

Фото народного корреспондента

В Коми произошла страшная авария, унесшая жизнь двоих человек. ДТП было зафиксировано в поселке Жешарт сегодня, 9 октября, в шестом часу утра.

По словам очевидцев, пьяный 21-летний молодой человек не справился с управлением и въехал на высокой скорости в дерево. Удар был такой силы, что двое пассажиров - парень 24 лет и женщина в возрасте 33 лет скончались на месте ДТП до приезда медиков, сообщает БНК.

Известно, что у водителя не было водительского удостоверения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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