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Происшествия9 октября 2021 11:40

В Коми 21-летний пьяный водитель врезался в дерево: погибли двое

Источник:kp.ru
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Фото народного корреспондента

Фото народного корреспондента

В Коми произошла страшная авария, унесшая жизнь двоих человек. ДТП было зафиксировано в поселке Жешарт сегодня, 9 октября, в шестом часу утра.

По словам очевидцев, пьяный 21-летний молодой человек не справился с управлением и въехал на высокой скорости в дерево. Удар был такой силы, что двое пассажиров - парень 24 лет и женщина в возрасте 33 лет скончались на месте ДТП до приезда медиков, сообщает БНК.

Известно, что у водителя не было водительского удостоверения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато разбирательство.

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