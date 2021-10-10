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Общество10 октября 2021 10:10

В Сыктывкаре укатили глобус с Доски почета

Источник:kp.ru
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Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

В Сыктывкаре неизвестные укатили глобус с Доски почета. Об этом сообщили местные жители.

Глобус был установлен около Доски почета «Лучший по профессии» рядом со Стефановской площадью. Неизвестные укатили глобус. Не исключено, что полицейские уже занялись поиском вандалов. Как передает «Комиинформ», на площади со всех сторон ведется видеонаблюдение. Доска почета «Лучший по профессии» открылась в Сыктывкаре 1 мая 2012 года.

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