В Сыктывкаре Skoda сбила восьмилетнюю девочку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 9 октября, в Сыктывкаре Skoda Rapid сбила восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13:42. 31-летний мужчина ехал за рулем Skoda по двору дома №216 по Октябрьскому проспекту. Иномарка сбила восьмилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб плеча. Мужчина за рулем с 2008 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми внедорожник сбил двухлетнего мальчика