В Сыктывкаре горел дом: эвакуировались 15 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 9 октября, в Сыктывкаре горела квартира, из дома эвакуировались 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 6.07. В многоквартирном жилом доме по улице Горького загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 15 человек. В 6.14 пожар ликвидировали. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. На месте происшествия работали четыре человека и одна единица техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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