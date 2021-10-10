Из горящего дома в Коми эвакуировались 15 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 10 октября, в Воркуте горела квартира, из дома эвакуировались 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 1.55 на Шахтерской Набережной. В многоквартирном жилом доме загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожар удалось потушить в 2.23. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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