За сутки в Сыктывкаре 83 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 10 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 83 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 240 человек. Всего в регионе из больниц выписали 66 053 человек. За последние сутки коронавирус подтвердился у 268 человек. Всего в Коми зафиксировали 72 714 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 83 случая, – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 54 человек, в Воркуте – 16, Усинске – 15, Усть-Вымском и Прилузском районах – по 12, Сосногорском районе – 11. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. За последние сутки с учета сняли 20 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки в Коми скончался один пациент, у которого диагностировали коронавирус. Всего в регионе зафиксировали 1827 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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