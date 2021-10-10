Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре проверили готовность судов на воздушной подушке к предстоящему межсезонью. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о катере «Кайман-10» и судне «Хивус-10», которые купили в прошлом году. Они будут перевозить жителей заречных поселков в распутицу. Суда готовили летом, и их надежность повысилась, благодаря чему, по заверению администрации, перевозки будут бесперебойными.

Такой транспорт весьма востребован. Так, в прошлом году катер «Кайман-10» перевозил до 700 человек за день. Появление льда на реке ожидается в начале ноября. Для перевозки населения к работе готовы оба судна на воздушной подушке, а экипаж укомплектован.

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