Прокуратура заставила выплатить работнику авиакомпании в Коми зарплату

Фото: архив КП

После вмешательства Северо-Западной транспортной прокуратуры работнику авиакомпании в Коми выплатили зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратился сотрудник АО «Комиавиатранс». Он рассказал, что ему не платят в заплату. Была организована проверка, и информация о нарушениях подтвердилась. Прокуратура внесла представление руководителю авиакомпании, а в отношении юридического лица завели административное дела. В итоге работнику выплатили зарплату с учетом компенсации. Работодателя же оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уйба поручил погасить долги по зарплате сотрудникам АО «Интауголь»