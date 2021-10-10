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Общество10 октября 2021 17:03

Лжебанкиры украли у жителя Коми миллион рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жителя Воркуты 1962 года рождения миллион рублей. Об этом сообщил в пресс-службе МВД по Коми.

Несколько дней мужчине звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Центробанка. Собеседники рассказали, что в Москве задержали женщину, причастную к кражам сбережений из банков, и у нее обнаружили данные воркутинца. Пенсионер не верил звонившим, ведь его сбережения лежали на книжке. Однако мужчину убедили в том, что деньги с его счета все же украдены, а финансы, а деньги, которые там находятся, компенсировал банк, и их нужно вернуть. Воркутинец снял деньги и перевел миллион рублей на счет, указанный «сотрудником банка». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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