Лжебанкиры пытались украсть у жителя Коми 313 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, пытались похитить у пенсионера из Воркуты 313 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился воркутинец 1989 года рождения. Мужчина рассказал, что его отцу позвонил неизвестный и представился работником банка. Собеседник сообщил, что на пенсионера пытаются оформить кредит. Для того, чтобы помешать этому, воркутинцу посоветовали самому быстро взять займ и перевести деньги на «безопасный счет». Пенсионер уже оформил кредит, но вовремя вспомнил о подобных мошеннических схемах. По факту случившегося проводится проверка.

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