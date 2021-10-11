Несколько городов Коми накроет геомагнитный шторм

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Ворута, Усинск, Сыктывкар и Объячево попадут под действие геомагнитного шторма. Об этом свидетельствуют данные синоптиков SWPC NOAA.

Согласно им, на солнце произошел выброс, который достигнет Земли сегодня, 11 октября. Под действием шторма выше названные коми города окажутся ближе к вечеру. Самые сильные геомагнитные волны прогнозируются в Воркуте и Усинске.

- В субботу, 9 октября 2021 года в группе пятен, расположенной около центра солнечного диска, произошла сильная вспышка класса M1.6. Она запустила в межпланетное пространство почти полный гало-выброс корональной массы, направленный в сторону Земли, - уточнили метеорологи.

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