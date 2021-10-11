В Сыктывкаре 17-летняя студентка организовала смертельные игры

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре 17-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела по серьезной статье. Ее обвиняют в склонении к совершению самоубийства или его содействию.

В поле зрение правоохранителей попала, так называемая группа смерти, где существует организатор, который раздает опасные задания участникам. В результате игроки должны уйти из жизни. Выяснилось, что за всем этим стоит 17-летний подросток.

Как сообщает телеграмм-канал «Сыктывкар №1», на допросе девушка созналась, что пошла на такой шаг из-за ссоры с сестрой. Помогал подростку в организации смертельных игр опытный куратор.

К счастью, никто из немногочисленных участников жертвами игр не стал: игроки сочли задания «скучными» и покинули чат.

Известно, что подозреваемая является студенткой одного из столичных учебных заведений.

«Комсомолка» отправила запрос в следственные органы с просьбой подтвердить факт случившегося. На момент написания статьи ответ был еще не получен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибшая в Сыктывкаре 14-летняя девочка уговаривала подругу покончить с собой

Выживший подросток до сих пор не может прийти в себя (подробности)