В Сыктывкаре 17-летняя студентка организовала смертельные игры

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В Сыктывкаре 17-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела по серьезной статье. Ее обвиняют в склонении к совершению самоубийства или его содействию.
В поле зрение правоохранителей попала, так называемая группа смерти, где существует организатор, который раздает опасные задания участникам. В результате игроки должны уйти из жизни. Выяснилось, что за всем этим стоит 17-летний подросток.
Как сообщает телеграмм-канал «Сыктывкар №1», на допросе девушка созналась, что пошла на такой шаг из-за ссоры с сестрой. Помогал подростку в организации смертельных игр опытный куратор.
К счастью, никто из немногочисленных участников жертвами игр не стал: игроки сочли задания «скучными» и покинули чат.
Известно, что подозреваемая является студенткой одного из столичных учебных заведений.
«Комсомолка» отправила запрос в следственные органы с просьбой подтвердить факт случившегося. На момент написания статьи ответ был еще не получен.
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