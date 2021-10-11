В Коми погиб 32-летний водитель, опрокинувшийся в болото

Фото: УГИБДД МВД по Коми

Очередная смертельная авария произошла в Коми, унесшая жизнь 32-летнего мужчины. Водитель Volkswagen Jetta скончался за рулем своего авто. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

Уточняется, что трагедия случилась на 362-м километре дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. Мужчина не справился с управлением и выехал в кювет. Машина на высокой скорости опрокинулась в болото, а водитель погиб мгновенно.

Прибывшие на место медики диагностировали у мужчины тяжелые травмы и переломы. Помочь ему уже они не успели.

Известно, что погибший был пристегнут в момент аварии. Водительские права мужчина получил лишь пару месяцев назад.

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