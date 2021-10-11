Названы самые продуктивные время года и день у работников в Коми

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Самое продуктивное для работы время года, по мнению жителей Коми, — зима, а самый продуктивный день недели — вторник. Соответствующее исследование провел портал

Так, 30% жителей Коми рассказали, что наиболее эффективно работают зимой, а весной и осенью – по 16% респондентов. Наименее продуктивным сезоном оказалось лето. Это время года назвали только 15%.

Тех, кто отлично работает зимой, больше всего в Коми среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей (по 25%). Весна чаще вдохновляет женщин (19%), а лето — мужчин (15%). Самым продуктивным временем года считают лето чаще молодежь до 24 лет, нежели сотрудники старше 45 лет (12% против 9%).

Каждый пятый житель Коми, работающий по стандартной пятидневке, сообщил, что самый продуктивный день для него — вторник. 17% наиболее эффективны по средам, а 12% - по понедельникам. Четверг и пятницу назвали лишь 14 и 10% жителей республики соответственно. При этом по понедельникам, вторникам и пятницам более продуктивны женщины, а по средам — мужчины.

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