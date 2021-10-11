В Сыктывкаре пенсионерка зарезала своего 61-летнего возлюбленного

Фото: СУ СК по Коми.

В Сыктывкаре в квартире по Магистральной улице разыгралась настоящая кровавая драма. Пенсионерка убила своего сожителя. О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе СК по Коми.

По предварительным данным, пара в этот день выпивала. Между мужчиной и женщиной вдруг вспыхнула ссора, в результате которой пенсионерка схватилась за ножом и ударила в грудь своего возлюбленного.

Спасти врачам сыктывкарца не удалось: он погиб до приезда «скорой».

— Подозреваемая задержана при оперативном сопровождении сотрудников Росгвардии. В отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения, — прокомментировали случившееся в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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