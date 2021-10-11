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Общество11 октября 2021 15:13

Информация о болезни уроженца Коми Леонтьева оказалась фейком

В некоторых публикациях утверждалось, что артист в больнице с коронавирусом
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Информация о том, что уроженца Коми певца Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом сообщил директор артиста Борис Чигирев.

В СМИ появилась информация о том, что у Леонтьева подтвердился коронавирус. В публикациях утверждалось, что 72-летний певец находится в больнице в средней степени тяжести. Однако Чигирев заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, Леонтьев ничем не болеет, и никто артиста не госпитализировал.

– Все в порядке, – сказал Чигирев агентству РИА Новости.

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