В Сыктывкаре до конца 2021 года будет перекрыта одна из улиц

Движение транспорта будет ограничено на 1/2 проезжей части по улице Громова Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре до конца 2021 года будет перекрыт участок дороги по улице Громова. Об этом сообщает городская мэрия. Перекрытие связано с производством работ ООО «КоммунальщиК». Движение транспорта будет ограничено на 1/2 проезжей части по улице Громова от пересечения с улицей Карла Маркса до дома № 21 по улице Огородной с 8:00 часов 12 октября 2021 года до 22:00 часов 31 декабря 2021 года.

Горожан просят заранее планировать маршрут.

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