В Сыктывкаре 11-месячный ребенок с коронавирусом попал в реанимацию

В группе риска – пациенты с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 11-месячный ребенок попал в реанимацию Республиканской инфекционной больницы. Об этом сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Александр Яковлев.

По его словам, малыш нуждался в кислородной поддержке. К счастью, все закончилось благополучно.

- Коронавирус может затронуть любого. Есть и молодые работоспособные люди в возрасте 30-40 лет, которые нуждаются в кислородной поддержке. Недавно в реанимации лежит 11-месячный малыш. Разброс поражения ковидом по возрасту огромный, - рассказал медик.

Врач отметил, что от коронавируса не защищена ни одна возрастная категория. Особенно опасность поджидает граждан с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы и почек.

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