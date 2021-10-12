В Коми 90% коечного фонда для ковид-пациентов заполнено

В Коми дополнительно развернут койки для больных коронавирусной инфекцией Фото: Архив "КП"

Коечный фонд для больных коронавирусом в Коми быстро заполняется. На сегодняшний день занято уже 90% мест. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

- 20% разрыв между развернутыми и занятыми очень быстро уменьшается. Сегодня мы имеем разрыв всего 10%, - сказал он.

Руководитель региона дал поручение республиканскому Минздраву открыть дополнительные ковид-койки. По мнению Уйбы, количество тяжелых случаев объясняется низкими темпами вакцинации. В Коми полностью привились от коронавируса лишь 258 560 жителей республики.

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