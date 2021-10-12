Акт вандализма на Доске почета в Сыктывкаре попал на видео

Фото: скриншот видео

Акт вандализма, произошедший в Сыктывкаре, попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовала пресс-служба МВД по Коми.

На видео запечатлено, как молодые люди подходят к Доске почета на Стефановской площади и толкают шар, который стоял на пьедестале. Сооружение сходит с места и катится пару метров.

На данный момент злоумышленники уже задержаны, их личности установлены.

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Видеоролик с последствиями вандализма сняли местные жители, после чего разместили в Сети (подробности)