Лечение одного ковид-пациента в Коми обходится в 2 млн рублей

Дополнительные койки - это дополнительные средства из бюджета республики Фото: Архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка из-за коронавируса. В больницах республики заняты почти все места для ковид-пациентов. По словам главы региона Владимира Уйбы, в регионе развернуто 2 359 коек, занято 2 016.

Властям Коми чуть ли не каждый день приходится открывать дополнительные места для зараженных, так как тяжелые случаи заболевания коронавирусом участились. Причиной этого руководителю региона видится в низких темпах вакцинации.

Он также рассказал, сколько стоит лечение одного пациента в ковид-госпитале. Так, в зависимости от тяжести случая, власти тратят из бюджета от 200 тысяч до 2 млн рублей.

- Средняя стоимость пролеченного пациента составляет от 200 тысрублей до 2 млн рублей и выше. И я уже не говорю о том, сколько людей мы теряем, - заявил глава.

Уйба отметил, что после вакцинации заболевает лишь 1% привитых жителей республики.

- Я призываю прийти к решению сделать прививку. Запас вакцины в республике большой - более 159 тысяч доз, - обратился к жителям Коми руководитель республики.

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