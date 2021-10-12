Лжебанкиры украли у жителя Коми почти 800 тысяч рублей

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Мошенники украли у жителя Воркуты 1975 года рождения более 778 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине звонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Собеседники заявили, что аферисты пытаются списать деньги с его счетов. Для того, чтобы предотвратить это, воркутинца попросили назвать персональные данные и смс-коды, приходящие на телефон. Мужчина так и поступил. После этого оказалось, что злоумышленники оформили на имя жителя Заполярья кредиты в двух банках, а также похитили личные сбережения. Сумма ущерба превысила 778 тысяч рублей, из которых 220 000 рублей – собственные сбережения. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.

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