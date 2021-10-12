Благодаря прокуратуре сыктывкарка начала получать выплаты на ребенка

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После вмешательства прокуратуры в Сыктывкаре восстановили права местной жительницы на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения отказался назначить женщине ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Основанием для отказа стало превышение величины прожиточного минимума среднедушевого дохода семьи женщины. При расчетах в ЦСЗН учли сумму алиментов, которые супруг заявительницы уплачивает на основании решения суда в пользу ребенка от другого брака.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании права сыктывкарки на получение ежемесячной денежной выплаты. Суд эти требования удовлетворил.

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