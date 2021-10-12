В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадал один человек

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 11 октября, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:30. 23-летний мужчина ехал за рулем «Нивы» со стороны улицы Лесной в сторону Ухтинского шоссе. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-2114, который ехал по Ухтинскому шоссе со стороны улицы Менделеева. От удара «четырнадцатую» выбросило на встречную полосу, на которой стоял ЗАЗ Vida.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир ВАЗ-2114. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы грудной клетки справа и правого бедра. Пострадавшего увезли в больницу.

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