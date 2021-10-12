Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 12:19

Должность руководителя администрации главы Коми занял Дмитрий Самоваров

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми новые назначения. Фото: rkomi.ru.

В Коми новые назначения. Фото: rkomi.ru.

Сегодня, 12 октября, в правительстве Коми произошли новые кадровые назначения. Как сообщает пресс-служба главы региона на должность руководителя Администрации главы республики назначен Дмитрий Самоваров.

Уточняется, что распоряжение подписал глава Коми Владимир Уйба. Также подчёркивается, что ранее Дмитрий Самоваров занимал должность заместителя председателя Правительства Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми произошли очередные громкие кадровые перестановки

Высокий пост заняла женщина