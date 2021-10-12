Должность руководителя администрации главы Коми занял Дмитрий Самоваров

В Коми новые назначения. Фото: rkomi.ru.

Сегодня, 12 октября, в правительстве Коми произошли новые кадровые назначения. Как сообщает пресс-служба главы региона на должность руководителя Администрации главы республики назначен Дмитрий Самоваров.

Уточняется, что распоряжение подписал глава Коми Владимир Уйба. Также подчёркивается, что ранее Дмитрий Самоваров занимал должность заместителя председателя Правительства Республики Коми.

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