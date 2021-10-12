В Коми отменили «Заполярные игры» в Воркуте

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

В Коми отменили проведение XXII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» памяти И.Шпектора. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

«Заполярные игры» должны были состояться с 27 октября по 6 ноября в Воркуте. Сославшись на указ главы Коми о введении режима повышенной готовности и рекомендации республиканского управления Роспотребнадзора, в Минспорта объявил о невозможности проведения спортивного мероприятия. В министерстве пояснили, что в Заполярье коэффициент распространения инфекции значительно превышает допустимый.

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